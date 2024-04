Martial accostato (di nuovo) all’Inter: i motivi per il sì al colpo a zero

Nelle ultime ore il nome di Martial è stato accostato nuovamente all’Inter: il francese rappresenta un’occasione a parametro zero per il prossimo mercato. I motivi per dire sì al colpo

ACCOSTATO – Martial, nelle ultime ore, è stato accostato nuovamente all’Inter. Il francese, ex wonder-boy del Monaco, nei primi anni di carriera il calciatore venne paragonato, per caratteristiche, ad Henry. Il suo passaggio al Manchester United, per la cifra record di 80 milioni, non ha però dato i frutti sperati: il francese, esclusa la stagione 2019/20 in cui ha messo a segno 17 gol in 32 giornate di Premier League, non è mai riuscito a brillare e a mantenere le attese create nei suoi anni in Ligue 1. Complice, evidentemente, il periodo di flessione che la squadra rossa di Manchester sta vivendo ormai dall’addio di Alex Ferguson. I tanti cambi di gestione tecnica ed i mercati scellerati dei “Red Devils” non hanno aiutato un calciatore che, complici anche alcuni infortuni, non ha mai trovato la piena continuità. Tuttavia in un contesto organizzato e vincente come l’Inter di Inzaghi ecco che la la carriera del classe 1994 potrebbe avere una nuova svolta.

CARATTERISTICHE – Le caratteristiche di Martial lo rendono il perfetto vice-Thuram. Il francese, quando in condizione, fa del dribbling e della progressione palla al piede una delle sue armi più efficaci. In zona gol, se schierato con continuità, riesce ad essere efficace sia in zona gol che servendo assist per i compagni (6 il suo record di assist, raggiunto due volte in Premier League). Inoltre, Martial rappresenta una vera e propria occasione di mercato: il suo contratto è in scadenza a giugno del 2024 ed il francese è fuori dai progetti futuri dei Red Devils. Martial, come anche Sanchez, Darmian e Mkhitaryan potrebbe beneficiare del passaggio dei Red Devils all’Inter, trovando nuove motivazioni e nuove prospettive dopo anni sottotono in una squadra che ha dimostrato di “castrare” il talento di diversi giocatori poi rivelatisi efficaci in altre squadre. Gli ultimi anni di carriera non sono stati esaltanti, ma se per l’Inter il francese può rappresentare un occasione da cogliere, la squadra di Inzaghi per Martial può rappresentare una delle ultime, se non l’ultima, occasione per dimostrare di poter competere ad altissimi livelli.