Marotta tra presente e futuro: anche lui sulla lista dei rinnovi di Zhang?

Si torna a parlare del rinnovo di contratto di Giuseppe Marotta con l’Inter. Steven Zhang è tornato a Milano e fioccano le indiscrezioni sul futuro dell’AD. Qualora Suning restasse in sella, non può permettersi il lusso di lasciar andare un dirigente di questo calibro

INDISCREZIONI – Il ritorno a Milano di Steven Zhang ha riordinato le priorità per l’Inter. Stadio, sponsor, ricavi e rinnovi di contratto vari (QUI le ultime). In questo ultimo sottogruppo, figura anche Giuseppe Marotta, che negli ultimi giorni è stato dato in orbita Juventus da parecchi addetti ai lavori.

LEGAME – Si tratta di voci che al momento non trovano alcun riscontro. È noto che il club bianconero potrebbe operare una corposa rivoluzione dirigenziale in estate. Ma il contratto che lega Marotta all’Inter scadrà nel 2022 (come quello di Conte), e il rinnovo, in questo momento, potrebbe essere un segnale fondamentale sotto tantissimi punti di vista.

VOLTO ICONICO – Steven Zhang, che ha incontrato dirigenti e collaboratori stretti nella giornata di oggi, aveva legato l’avvento di Suning proprio al volto di Marotta, che ha restituito credibilità e peso politico al club. La sua presenza è stata fondamentale per la crescita della società e anche per l’arrivo di Conte. I due costituiscono un binomio storico, con cui l’Inter avrebbe voglia di continuare.

ATTESA – Messa da parte la vicenda Superlega, i problemi societari del club nerazzurro sono tornati con prepotenza alla ribalta. Questo, però, non autorizza speculazioni sul futuro di Conte e Marotta. Al momento, diversi indizi fanno pensare che il tecnico resterà anche l’anno prossimo. Per l’AD, invece, bisognerà aspettare: ma lasciarlo andare potrebbe rivelarsi un errore imperdonabile.