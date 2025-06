Marotta per il cambiamento sul mercato dell’Inter! Rivoluzione “parziale”

Giuseppe Marotta si è reso protagonista di parole piuttosto importanti oggi al Festival della Serie A. Il presidente ha indicato la via del cambiamento dell’Inter, ma la rivoluzione sarà solo “parziale”.

CAMBIAMENTO – Giuseppe Marotta e tutta l’Inter hanno optato per un cambiamento radicale. Sulla panchina non ci saranno allenatori dal passato importante, come potevano essere Roberto Mancini o José Mourinho. Nessuna di queste scelte è stata nemmeno presa in considerazione, perché in cima alla lista c’erano Cesc Fabregas e Cristian Chivu. Oaktree ha indicato la via, Marotta ha acconsentito portando un mister giovane che potesse lavorare con elementi altrettanto giovani.

Marotta non capisce il problema nella rosa dell’Inter

RIVOLUZIONE, NON PROPRIO… – Questa voglia di cambiare riguarda però solo la panchina. Diversi giocatori lasceranno l’Inter, tra cui Arnautovic e Correa, ma non ci sarà alcun tipo di rivoluzione. Si tratta di una rivoluzione, appunto parziale, perché toccherà solo il reparto offensivo. I nomi sono quelli di Ange-Yoan Bonny e Rasmus Hojlund, sui quali la dirigenza vuole lavorare in estate per evitare i problemi della scorsa stagione. Il resto della squadra rimarrà poi più o meno lo stesso. Gente di una certa età come Acerbi, Mkhitaryan o Darmian non sarà ceduta né tantomeno sostituita nel giro dei titolari. Ed è questo ciò che preoccupa maggiormente sul futuro nerazzurro. Non si sta veramente comprendendo la portata della sconfitta con il Psg, né come è andata la stagione. Il progetto “giovani” descritto da Marotta non può ripartire da nomi come quelli appena citati.