Marotta ribadisce la linea comunicativa: l’Inter non si nasconde

Le prime parole di Marotta nella presentazione della stagione 2025-2026 hanno ribadito un punto in modo chiaro: l’Inter non ha alcuna intenzione di nascondersi rispetto ai suoi obiettivi.

MESSAGGIO PROGRAMMATICO – La dirigenza dell’Inter ha un messaggio chiaro per tutti fin dalla presentazione della nuova stagione: l’Inter non ha alcuna intenzione di sentir parlare di ridimensionamento. Il finale della scorsa stagione con l’addio di Inzaghi ha aperto molti discorsi più o meno catastrofisti, ma dall’alto non c’è alcuna intenzione di fare passi indietro. Marotta lo aveva già detto a inizio giugno, quando ha parlato di fianco a Chivu alla vigilia del Mondiale per Club. Nella conferenza stampa di avvio della stagione 2025-2026, sempre a fianco del nuovo allenatore, ha voluto subito mettere le cose in chiaro, ribadendo il concetto.

L’INTER NON SI NASCONDE – Marotta ha precisato la situazione nelle primissime parole. Quelle introduttive, che hanno dato un po’ il quadro generale (potete recuperare la conferenza integrale QUI). In modo da non lasciare nessun dubbio. Il presidente in merito agli obiettivi stagionali ha parlato così: «noi oggi ripartiamo con le stesse ambizioni di prima: l’Inter ha una storia e un palmares da difendere. Per cui è inutile nascondersi dietro frasi come “dobbiamo arrivare tra le prime quattro”. Noi siamo abituati a dire spontaneamente quelli che sono i traguardi». Una dichiarazione di filosofia prima ancora che di obiettivi. L’Inter non gioca a nascondino. Crede nelle sue qualità, ha ambizioni conseguenti e non ha paura di dirlo.