Marotta-Inter, tanti rumors ma poca sostanza. Un obiettivo da centrare

Marotta è al centro dei rumors per via di un suo ipotetico ritorno alla Juventus dopo le dimissioni in blocco dell’intera dirigenza (vedi articolo). Al momento si tratta appunto solo di voci che a campionato fermo sono anche piuttosto normali, bisogna ovviamente capire quanto ci sia di vero. Intanto passa in secondo piano il rinnovo ancora non concretizzato di Skriniar

VOCI INSISTENTI – Giuseppe Marotta nuovamente vicino alla Juventus dopo le dimissioni di Andrea Agnelli? I rumors sono tantissimi negli ultimi giorni, incentivati chiaramente dal fatto che il campionato è ancora fermo. Al momento da parte del diretto interessato non trapela nulla, anche se a più riprese il dirigente dell’Inter ha specificato di voler chiudere la sua carriera sportiva a Milano. Nel calcio però si sa, tutto può cambiare da un giorno all’altro e quindi ora come ora non si può di certo escludere nulla.

Marotta, il rinnovo di Skriniar prossimo obiettivo a breve termine

Marotta è una figura fondamentale in casa Inter, sia per quanto riguarda le dinamiche societarie che ovviamente il mercato. L’amministratore delegato nerazzurro sta mandando avanti in prima persona le trattative per il rinnovo di Milan Skriniar, ancora in fase di stallo. Lo slovacco ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e chiede un ulteriore sforzo da parte dell’Inter che la scorsa estate è andata vicina a cederlo al Paris Saint-Germain. La nuova deadline è fissata per Natale, ovvero tra dieci giorni. Arrivare a gennaio senza aver concretizzato il rinnovo di Skriniar sarebbe un’altra sconfitta per la dirigenza dell’Inter: Marotta, rumors o non rumors, è chiamato ad accelerare i tempi.