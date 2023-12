Marotta già al lavoro per l’Inter che verrà: due (più uno) a 0 nel mirino

Mentre l’Inter continua nella sua corsa in testa alla classifica della Serie A, in dirigenza si studiano già i piani di mercato per la squadra che verrà. Se a gennaio l’obiettivo principale è Tajon Buchanan per la fascia destra, in vista del prossimo anno sono due (più uno) i nomi a parametro zero individuati.

LA SQUADRA CHE VERRÀ – Anche a Natale e Santo Stefano, il mercato non dorme mai. Lo sa bene Beppe Marotta, sempre attento alle occasioni più importanti per rinforzare la squadra restando nei paletti imposti dalla “sostenibilità”. Proprio per questo si lavora per permettere ad alcuni giocatori di firmare già a gennaio accordi in vista della loro scadenza di contratto a giugno. Tre sono nel dettaglio i nomi individuati dall’Amministratore Delegato dell’Inter per la squadra che verrà. Il primo, il difensore Tiago Djaló. Già osservato da tempo, difficilmente si anticiperà un suo arrivo a gennaio, sebbene lui voglia lasciare il Lille già in inverno. Nel taccuino di Marotta c’è, poi, anche Piotr Zielinski per il centrocampo, tanto che un pre-accordo sulle cifre sarebbe già stato trovato.

NOME BONUS – Il terzo, o “+1”, riguarda l’attacco. Beppe Marotta è infatti attento all’evoluzione di Mehdi Taremi del Porto. Nome bonus, appunto, perché un suo eventuale arrivo potrebbe essere anticipato già a gennaio. Questo, chiaramente, nel caso in cui Alexis Sanchez accettasse di trasferirsi in Arabia Saudita, lasciando uno slot libero in attacco e permettendo così a Marotta e all’Inter di rinforzare il reparto avanzato. Insomma, si lavora incessantemente anche fuori dal campo per cercare di mettere a disposizione di Simone Inzaghi la miglior rosa possibile per raggiungere tutti gli obiettivi.