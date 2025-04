Marotta indica la via: Bologna snodo fondamentale per l’Inter

Le parole di Marotta a Sky proprio il giorno dopo l’eliminazione del Bayern Monaco chiamano tutta l’Inter a portare la massima concentrazione sul campionato, senza farsi distrarre dal sogno Champions.

OLTRE IL SOGNO – La Champions League in casa Inter è un sogno. Fin da inizio stagione i giocatori hanno indicato la competizione europea come il campo in cui voler dimostrare il proprio valore. Il superamento del Bayern Monaco ai quarti, con conseguente passaggio in semifinale, rappresenta quindi uno snodo importante della stagione. Ma attenzione. Il presidente Marotta proprio nel momento di massima euforia per la coppa ha voluto riportare tutti al concreto. E il concreto significa Serie A.

TORNARE SULLA SERIE A – Le parole del presidente nell’intervista concessa a Sky proprio il giorno dopo l’eliminazione del Bayern hanno un peso specifico da non sottovalutare. Marotta non ha usato giri di parole indicando in modo chiaro la necessità di limitare le distrazioni, i sogni, per tornare a concentrarsi sulla Serie A. L’impegno, a detta sua, più importante: “domenica, passando da una competizione all’altra, abbiamo un appuntamento importante in quel di Bologna. Secondo me è la partita più importante dell’anno contro una squadra che a sua volta considererà altrettanto importante per loro questa gara. Ci giochiamo una fetta del campionato”. Parole cristalline, che non serve nemmeno spiegare. Non contento, ha rincarato ancora la dose.

MASSIMO IMPEGNO – “Bologna è un test fondamentale per noi, perché giochiamo contro una squadra che forse è la squadra più in forma del momento. Noi siamo reduci da questo stress psicofisico, perché la qualificazione col Bayern è frutto di un grandissimo sacrificio e di una grandissima abnegazione di tutta la squadra e dello staff. Ma noi dobbiamo essere campioni fino in fondo e sapere che il nostro ruolo impone di doversi superare affrontando squadre di valore in competizioni diverse da un giorno all’altro. Il Bologna è sicuramente una di queste e quindi noi dobbiamo partire da questo concetto”. Risultano totalmente chiari i due piani, interconnessi ma ben separati. La Champions League resta un’ambizione collettiva, un sogno. Ma la Serie A è il primo terreno di competizione. Quello in cui dimostrarsi ancora i migliori.