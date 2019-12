Marotta e Paratici, sfida sul mercato! I destini incrociati di Inter e Juventus

A pochi giorni dall’apertura ufficiale del mercato, Giuseppe Marotta e Fabio Paratici tornano a darsi battaglia per accaparrarsi i profili migliori. Inter e Juventus infiammano la sfida sul campo ma non solo. Con la vicenda Dejan Kulusevski (QUI le ultime novità) va in scena il remake di un film già visto in estate.

TESTA A TESTA – Il sorpasso nella corsa a Dejan Kulusevski ha riacceso la fiamma dello scontro tra Inter e Juventus. Nerazzurri e bianconeri hanno iniziato a condividere non soltanto il primato, ma anche gli obiettivi di mercato. Si tratta di uno spartito andato in scena dalla scorsa estate, quando Fabio Paratici aveva provato ad inserirsi nella corsa a Romelu Lukaku, finito poi a casa Antonio Conte. Le due battistrada della Serie A si stanno dando battaglia anche sul mercato, per decidere una sfida che sta animando tutti i campi della penisola.

AMICI/NEMICI – Giuseppe Marotta è riuscito ad accontentare il suo allenatore dopo mille peripezie, mettendo in piedi di fatto una contro-strategia per beffare Paratici su più terreni: la gestione di Mauro Icardi e di Lukaku, appunto, insegna. Ma a pochi giorni dall’apertura ufficiale del mercato, la temperatura emotiva di questo confronto (ad armi pari) è già salita di parecchio grazie alla svolta Kulusevski. La Juventus, in realtà, pareva essersi fiondata anche su Olivier Giroud, storico obiettivo dei nerazzurri per far da vice-Lukaku. Si tratta, dunque, di un continuo testa a testa espresso tramite strategie, indiscrezioni e depistaggi. La battaglia per lo scudetto non si gioca solamente sul rettangolo verde.