Marotta e quella domanda da riproporre un anno dopo le mosse dell’Inter

Marotta è il protagonista più atteso in casa Inter. Anche più di Inzaghi. Nel giorno della presentazione della nuova stagione, il calciomercato tiene sempre banco. E con esso le mosse nerazzurre, ovviamente. La domanda alla quale rispondere forse non è la stessa di un anno fa

IDEA DI MERCATO – Il calciomercato dell’Inter deve ancora realmente entrare nel vivo ma nel giorno della presentazione ufficiale della nuova stagione una sola domanda è in cerca di risposta. Qual è l’idea che muove la strategia nerazzurra in questa sessione? Non una domanda banale. E il motivo è semplice: dodici mesi fa l’idea era una ma non è stata messa in pratica a causa di un errore di valutazione (gestione?) dei propri asset. Il concetto espresso dall’Amministratore Delegato Sport Beppe Marotta un anno fa era il seguente: più facile sostituire un difensore che un attaccante. O meglio, più facile limitare i danni in difesa che in attacco nella costruzione della rosa complessiva. Ovvero, più difficile migliorare la rosa attraverso un avvicendamento in attacco anziché in difesa. Tradotto in termini comprensibili: meglio cedere Milan Skriniar (e rimpiazzarlo con Gleison Bremer del Torino, ndr) che Lautaro Martinez (e rimpiazzarlo con Paulo Dybala a parametro zero dopo l’addio alla Juventus, ndr) per consegnare a Simone Inzaghi una rosa più competitiva della precedente. O almeno tanto quanto la precedente ma senza regredire in nulla.

Marotta e il piano Inter (rinnovato?)

DOMANDA RINNOVATA – Un anno dopo, a beffa-Skriniar pagata a caro prezzo e con André Onana pronto a essere “sacrificato” per dare vita al riacquisto di Romelu Lukaku (le due operazioni non sono collegate ma il discorso è più ampio di quello sintentizzato, ndr), l’Inter si interroga nuovamente. Più facile sostituire un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante tutti insieme che…? Perché, aspettando l’Onana-out e il Lukaku-ter, insieme a Samir Handanovic e Skriniar il monte ingaggi nerazzurro vede anche l’uscita di Marcelo Brozovic ed Edin Dzeko, ma non solo. In realtà a rischio c’è anche almeno un esterno. Insomma, un titolare per ruolo. Una scelta non obbligata ma necessaria. In un certo senso logica e voluta. Sicuramente una scelta rivoluzionaria, che obbliga più di un ragionamento. E quindi una risposta nel giorno della presentazione della nuova stagione: a Marotta il compito di dettagliare al meglio l’idea che sta caratterizzando tutte le mosse dell’Inter sul mercato. La risposta non interessa tanto ai tifosi quanto a Inzaghi, che ora ha fretta di tornare a lavorare sul campo con la rosa completa.