Marotta deve prendersi responsabilità da presidente dell’Inter

L’arrivo di Chivu chiama Marotta ad agire da presidente dell’Inter. Di quelli vecchio stile, presenti fino quasi a diventare ingombranti. Perché l’allenatore non può essere lasciato solo, e solo Marotta può rafforzare la sua posizione.

VOLTO NUOVO – La scelta di Chivu come nuovo allenatore dell’Inter non può essere presa senza assunzione di responsabilità. Il passaggio da Inzaghi a un allenatore con una decina di panchine di esperienza da professionista non è un fatto banale. Men che meno per una squadra finalista di Champions e che dovrebbe avere ancora ambizioni di titolo a livello italiano. Per questo, in sostanza, Chivu non può essere lasciato solo. E questo chiama in causa in modo diretto Beppe Marotta.

DIRIGENZA PRESENTE? – La scelta del nuovo allenatore infatti non è piovuta dal cielo. Al netto della sorpresa per l’addio di Inzaghi, il nome di Chivu è stato fatto, portato avanti e poi firmato da qualcuno. Per questo non si può far finta di niente. Non si può affidarsi a discorsi astratti sui massimi sistemi. Serve una presa di posizione netta, per rinforzare la posizione del tenico. Serve una mossa che solo Marotta può fare.

SOSTEGNO NECESSARIO – Il salto da Inzaghi a Chivu è troppo violento. Non può essere solo il rumeno ad assorbirlo, con la forza di non si sa cosa. Di sicuro non dell’esperienza, forse dei risultati. Una speranza, non una certezza. Per questo serve dargli forza. Serve un appoggio concreto. Serve una voce che parli con lui. Anzi per lui verrebbe da dire, visto che il suo curriculum è zero e la sua esperienza quasi. Insomma, serve che Marotta scenda in campo da presidente dell’Inter.

MAROTTA IN PRIMA FILA – La figura di riferimento fuori dal campo dell’Inter in questo momento è solo Marotta. Non c’è un altro modo di vederla, non ci sono alternative. Chivu non ha il profilo né la personalità per prendere sulle spalle tutta la prima linea del mondo Inter. E non sarebbe nemmeno giusto chiederglielo, visto come è arrivato e quanta esperienza ha. Solo Marotta può sostenerlo, aiutarlo, dargli forza e credibilità. Per lo meno in questi primi passi. Serve che il presidente esca dalla sua torre d’avorio, si cali tra gli umani e agisca da elemento attivo della dirigenza. Lavorando da persona a marchio Inter, con e per l’Inter. Senza sfumature, senza visioni più ampie. Soprattutto, senza lasciare Chivu solo già dai primi passi.