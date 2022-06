Marotta conferma: per Lukaku ci siamo, per Dybala serve ancora pazienza

Le parole di Marotta forniscono un’indicazione sulle intenzioni e sui tempi del mercato Inter. Lukaku è la priorità ed è ormai vicinissimo, mentre per Dybala i discorsi sono ancora da sviluppare.

MERCATO ATTIVO – Il calciomercato apre ufficialmente venerdì. E la settimana in casa Inter è calda. I nerazzurri infatti già nei primi giorni promettono di ufficializzare una serie di operazioni. Il grosso del mercato in entrata persino. Con un gioiello assoluto, il ritorno di Lukaku. Un’operazione che nelle ultime settimane ha monopolizzato l’attenzione di tutti. Media e dirigenti. Col risultato che altri sono rimasti ad aspettare. Soprattutto Dybala. Di questa situazione del mercato nerazzurro ha parlato Marotta.

DISCORSO CHIARO – Il dirigente ha messo un paio di punti importanti. Confermando la situazione. In primis, Lukaku. Il belga tornerà nei prossimi giorni, in quella che possiamo considerare la sua settimana personale. E questo comporta, come già detto, la necessità di avere pazienza su eventuali ulteriori innesti. Senza però chiudere le porte. Perché “la squadra va mantenuta competitiva”. Infatti Marotta ha parlato di Dybala come di un discorso ancora aperto. Ma che per essere concretizzato necessita di altri sforzi. Comuni. Possiamo immaginare incontri per parlare dei più svariati dettagli. Trattative per far quadrare i conti, a cui ora si sta per aggiungere Lukaku. Anche cessioni da concretizzare. Un percorso per cui serve tempo insomma. E quindi pazienza.

TEMPI ANCORA DA DEFINIRE – L’Inter non ha mollato Dybala. Ma il suo arrivo richiede delle trattative. Che inizieranno, presumibilmente dalla prossima settimana. Quindi dopo aver chiuso altre operazioni in entrata. E forse anche qualcosa in uscita. Tasselli da sistemare. Probabilmente anche per capire i margini economici. Cosa si può concedere all’argentino e al suo entourage. Marotta non ha mollato la presa. Ma serve pazienza. Il mercato del resto apre ufficialmente venerdì.