Marotta, con te l’Inter diventa più italiana e meno ‘Internazionale‘

Oaktree ha scelto clamorosamente per l’Inter Giuseppe Marotta come presidente. Adesso la società nerazzurra è diventata più italiana e meno ‘Internazionale‘.

TENDENZA – Il cambiamento è in corso da tempo ormai. Giuseppe Marotta ha lasciato la sua impronta prima da AD dell’area Sport e portando numerosi calciatori italiani tra le fila nerazzurre. Questa è una particolarità, soprattutto per un club riconosciuto nel mondo come ‘Internazionale‘, che nell’anno migliore della sua storia, vale a dire il 2010, contava 0 giocatori titolari italiani. Marotta ha invertito completamente la tendenza e ora l’Inter ha un’altra faccia, sempre più vicina al nostro Paese. L’ultima scelta di Oaktree ha dato la spinta definitiva.

Marotta e l’Inter in versione Italia, non ‘Internazionale‘

I NUOVI – Ieri è stato scelto e nominato il CdA, la sorpresa ha riguardato in particolare Marotta. L’AD è diventato presidente e ricoprirà comunque il ruolo che aveva in precedenza. La sua operatività rimarrà la medesima, ora però avrà anche un compito di rappresentanza. Un italiano perciò rappresenterà il club nel mondo. Dai tempi di Massimo Moratti non accadeva questo, sono passati in mezzo Erick Thohir e Steven Zhang. Non c’è solo il presidente a rendere l’Inter nostrana, perché in rosa è pieno di calciatori convocati da Luciano Spalletti. Francesco Acerbi, purtroppo infortunato, Federico Dimarco, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi. Su tutti infine c’è l’allenatore Simone Inzaghi.