Marotta chiarisce ogni dubbio su obiettivi e strategie Inter (e Inzaghi?)

Marotta si espone sui piani dell’Inter, che in questa stagione non potrà accontentarsi di emulare quanto fatto nella passata. Tra obiettivi e strategie, dichiarati e ribaditi anche dopo la “modifica”, Inzaghi nel suo terzo anno a Milano non può più ignorare la chiamata tricolore?

OBIETTIVO CHIARO – Togliersi i sassolini dalle scarpe è pratica comune. Pratica comune per tanti ma non per Beppe Marotta, che inizia a togliersi dei massi. Dalle scarpe. Dalle tasche. E non le manda a dire. Le dichiarazioni dell’Amministatore Delegato Sport dell’Inter, a stagione appena iniziata e calciomercato ancora non terminato, fanno chiarezza su tutti i dubbi che caratterizzano l’estate nerazzurra. Inutile soffermarsi su operazioni ormai entrate nella leggenda come l’arrivo di Lazar Samardzic o – peggio – il ritorno di Romelu Lukaku, sui quali non ci sarà mai una versione ufficiale completa di dettagli da tutte le parti coinvolte. Lo stesso vale per Benjamin Pavard, che è il protagonista di un’operazione in corso. O per dirla utilizzando le parole di Simone Inzaghi, un’operazione importantissima in corso. Ciò che colpisce delle dichiarazioni di Marotta sono soprattutto le operazioni minori dell’Inter. Dal bentornato a Marko Arnautovic al benservito a Joaquin Correa, passando per Stefano Sensi ancora in rosa. Tre situazioni particolari su cui Marotta dice la sua senza censure né giri di parole. E lo fa con discorsi convincenti, caratteristica che contraddistingue lo stile marottiano. Ma anche con rara sincerità manageriale. Anche perché è proprio Marotta a chiarire gli obiettivi stagionali dell’Inter: il piazzamento internazionale quest’anno non basta, serve puntare allo Scudetto della seconda stella. Ma la strategia dell’Inter è coerente con l’obiettivo fissato internamente e ribadito esternamente da Marotta?

Inter, Marotta chiama lo Scudetto! Inzaghi risponde?

STRATEGIA CHIARITA – Il primo a volare basso è lo stesso Inzaghi, che parla di sogno più che di obiettivo. Pre-tattica fondamentale a mercato in corso. Per questo le parole di Marotta sono utili a togliere potenziali alibi, visto che i giochi sono ormai fatti. Probabilmente lo stesso Arnautovic non sarà entusiasta dopo la conferma di Marotta su quello che può essere definito il piano Z dell’Inter in attacco. Gli obiettivi erano altri, anche più giovani, ma alla fine va in porto l’Arnautovic-bis facendo leva su altri fattori. Un’operazione che potrebbe essere valorizzata dall’uscita di Correa, se solo portasse in dote un nuovo acquisto. Ovvero, non solo il jolly offensivo Alexis Sanchez ma anche un altro attaccante giovane oppure un vero “sesto” centrocampista per l’Inter di Inzaghi. Si arriva così al tema Sensi, che Marotta liquida con un concetto oggettivo: da settembre in poi può essere utile come nel pre-campionato solo se sta bene. Altrimenti? Altrimenti è doveroso pensare a un altro profilo per completare la rosa. Un’altra occasione sulla scia di Sanchez? Il mercato dei parametri zero “offre” solo Roberto Pereyra a quanto pare… Magari uno in prestito? Completare la rosa di Inzaghi, però, toglierebbe l’ultimo potenziale alibi in ottica tricolore: Marotta crede nella strategia messa in atto quest’estate sul mercato dopo la prima modifica obbligata post-Lukaku. Inzaghi aspetta solo Pavard o altre novità oppure semplicemente la fine del mercato per esporsi sulle potenzialità della sua Inter?