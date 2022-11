Marotta certo: Dzeko non farà la fine di Perisic! Cosa si legge tra le righe?

Marotta ha parlato all’indomani di Atalanta-Inter toccando svariati argomenti, tra i quali il possibile rinnovo di Dzeko (vedi articolo). L’amministratore delegato fa un confronto con Perisic, al quale era stato offerto un ricco rinnovo, sottolineando una differenza tra il croato e il bosniaco

RISCHIO INESISTENTE – Giuseppe Marotta, all’indomani di Atalanta-Inter, sfida che ha chiuso il 2022 nerazzurro, è intervenuto in radio dove ha toccato svariati argomenti. Uno di questi riguarda il possibile rinnovo di Edin Dzeko, vero e proprio trascinatore dell’Inter di Simone Inzaghi, finora orfana di Romelu Lukaku. Un rinnovo invocato da molti e che la società sembra voler a concedere, a patto che ci sia «una volontà specifica anche del calciatore». Ed è qui che Marotta esclude che Dzeko possa fare la fine di un altro campione e trascinatore della scorsa stagione, ovvero Ivan Perisic.

Marotta assicura: Dzeko non farà la fine di Perisic

«Rischio addio come Ivan Perisic? Non credo. Dzeko ha dimostrato di voler rimanere con noi, è un giocatore che sicuramente merita il rinnovo perché è un grandissimo professionista, attaccato alla maglia». Con queste parole Marotta assicura che il numero 9 dell’Inter non seguirà le orme di Perisic, ma tra le righe cerca anche di far capire che il croato, ora in forza al Tottenham, non teneva poi così tanto a rimanere in nerazzurro.

Di certo sappiamo che a Perisic il rinnovo era stato offerto su una cifra intorno ai 5,5 milioni di euro, vale a dire poco più di quanto percepisce a Londra. A pesare nelle sue scelte è stata probabilmente la grande voglia di fare un’esperienza in Premier League, uno di quei treni da non perdere all’ombra dei 34 anni. Dzeko di anni ne ha quasi 37 – e l’esperienza in Premier l’ha già avuta -, ma le ambizioni sono quelle di un venticinquenne. Per questo l’Inter non intende farselo scappare.