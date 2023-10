Marotta blinda Lautaro Martinez rinnovando fiducia da parte dell’Inter

Marotta durante la presentazione del nuovo libro di Fabrizio Biasin, ha parlato del futuro di Lautaro Martinez, rinnovando la fiducia nei confronti dell’attuale attaccante e capitano dell’Inter.

LA DICHIARAZIONE − Parole al miele quelle dell’AD Beppe Marotta oggi pomeriggio nei confronti di Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter è la stella polare della squadra di Simone Inzaghi. Il simbolo e la guida della Beneamata. Anche per questo, l’obiettivo del club è quello di rinnovare il contratto del Toro, in scadenza nel 2026. A tal proposito, l’AD ha commentato: «Siamo assolutamente sereni, ma non voglio espormi dando notizie in anticipo.» Futuro che bisogna definire quanto prima, visti i risultati ottenuti sul campo dal neo capitano dell’Inter in questo inizio di stagione.

IL MIGLIOR AVVIO − Reduce dal Mondiale con l’Argentina e dai trofei vinti con la maglia nerazzurra in questi anni, il Toro ha cominciato la nuova stagione con un bagaglio tecnico ancora più arricchito. In estate ha ricevuto la fiducia da parte del club con la fascia da capitano e, da tale, sta trascinando la sua squadra a suon di gol e prestazioni di altissimo livello. L’avvio è, in assoluto, il migliore in carriera per Lautaro Martinez. Il bottino è di 10 reti in 8 presenze, ovvero numeri da capocannoniere indiscusso della Serie A. La partenza di Lukaku lo ha responsabilizzato, tanto da caricarsi la squadra sulle proprie spalle, provando sin da subito a mettere la firma verso la tanto attesa seconda stella.

CONSACRAZIONE EUROPEA − Con il forte rammarico della finale di Champions League persa con il Manchester City, il Toro proverà a dire la sua anche in campo internazionale. Qui il tabellino parla di una rete in 2 presenze. Peraltro decisiva sul difficile campo di San Sebastian contro la Real Sociedad. Dopo il Torino, l’Inter riassaggerà nuovamente la Champions League sfidando il Salisburgo, Lautaro Martinez vorrà rifarsi dopo i miracoli di Trubin nell’ultima uscita col Benfica.