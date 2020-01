Marcos Alonso vs Emerson Palmieri, Inter sul London Eye: Conte o soldi?

Marcos Alonso e Emerson Palmieri sono i due obiettivi principali dell’Inter per la fascia sinistra. I due calciatori del Chelsea non stanno trovando il minutaggio auspicato nei Blues, in cui anche oggi, per motivi diversi, non hanno giocato. Antonio Conte e le condizioni economiche saranno i parametri decisivi per il loro acquisto

QUESTIONE DI FEELING (E SOLDI) – L’Inter appare molto sensibile alle richieste di Antonio Conte, a caccia delle pedine giuste per puntellare la squadra. Un calciatore andrà acquistato sulla fascia sinistra con Marcos Alonso e Emerson Palmieri in prima fila. Entrambi sono ideali per il tecnico, ma il Chelsea spara altissimo, nonostante gli esterni non stiano trovando spazio. Per lo spagnolo si parla addirittura di 45 milioni di richiesta, molto di più di quanto l’Inter è disposta a sborsare a gennaio.

SCELTA DELICATA – Il Chelsea, quindi, rigido anche per i passati eventi legati all’addio di Conte, non ha intenzione di fare sconti. L’Inter, però, non molla la presa e valuta le diverse alternative. Tra Marcos Alonso e Emerson Palmieri le caratteristiche sono leggermente diverse, ma ugualmente utili nel 3-5-2 di Conte. Lo spagnolo è più difensivo e fisico, ma ha un gran feeling con gol, assist e calci piazzati. L’ex Roma garantisce meno nella linea arretrata, ma è più abile nel saltare l’uomo. Alla fine la sensazione è che l’Inter si butterà dove fiuterà l’affare e che riuscirà a strappare le migliori condizioni. E chissà che non ci sia anche un piano C: Conte aspetta e spera in uno dei due esterni per i nerazzurri.