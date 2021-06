Marcos Alonso obiettivo Inter? Lo spagnolo perfetto per il 3-5-2 di Inzaghi

Marcos Alonso è l’ultima idea per la fascia sinistra dell’Inter. Il laterale spagnolo, di proprietà del Chelsea, potrebbe rappresentare il profilo adatto per il gioco di Simone Inzaghi.

NOME “NUOVO” – Marcos Alonso è l’ultimo nome accostato all’Inter per la fascia sinistra. L’esterno spagnolo, ex Fiorentina ed attualmente di proprietà del Chelsea, è reduce da una stagione difficile a Londra. Lo spagnolo, infatti, con Lampard prima e con Tuchel poi, non ha trovato molto spazio tra le fila della squadra Campione d’Europa. Ecco perché sia lui, che il compagno di reparto Emerson Palmieri, rappresentano una potenziale occasione di mercato che l’Inter è pronta a cogliere. Come è noto, infatti, i nerazzurri stanno cercando un laterale sinistro da aggiungere alla batteria di esterni che, probabilmente, sarà priva di Young.

PERFETTO – Simone Inzaghi predilige un gioco offensivo e che si sviluppa, principalmente, sulle corsie laterali. A destra, la spinta offensiva, è garantita da Achraf Hakimi, a sinistra, invece, spesso il gioco dell’Inter è latitato, vista la mancanza di esterni puri e dallo spunto prettamente offensivo. Perisic, pur avendo interpretato al meglio il ruolo, nasce come ala. Per questo motivo, per l’Inter, è prioritario regalare ad Inzaghi un esterno mancino. E Marcos Alonso, in tal senso, rappresenta un usato sicuro: l’esterno coniuga perfettamente la fase offensiva a quella difensiva e rappresenterebbe certamente un upgrade.

ARRIVO – Il possibile arrivo di Marcos Alonso all’Inter, però, è inevitabilmente subordinato alle cessioni. La politica societaria sul mercato è abbastanza chiara e, certamente, andranno piazzati prima gli esuberi presenti in casa nerazzurra. Va chiarito, inoltre, il destino di Dimarco, di rientro dal prestito al Verona. Il giovane, prodotto del settore giovanile nerazzurro, potrebbe essere ceduto. Sarà Inzaghi, di fatto, ad avere l’ultima parola in tal senso.