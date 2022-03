Mandorlini: «Inter, stanchezza psicofisica. Recupero Correa importante»

Milan-Inter può essere la partita della svolta per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Dopo un periodo nero, il mese di febbraio, la squadra campione d’Italia vuole riprendere la marcia nella seconda parte di stagione. Ecco il pensiero di un grande ex nerazzurro, Andrea Mandorlini, anche su Correa.

LOTTA – Stasera c’è la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. I nerazzurri non vivono un periodo facile. Ecco il pensiero di Mandorlini a Sky Sport. «Al di là di tutti i calcoli ora si entra nel vivo della stagione. Stasera c’è una semifinale e poi si lotterà per lo scudetto. Il Milan è stato più lineare, l’Inter è un mese e mezzo che fa fatica e non sono arrivati i risultati nonostante delle grandi prestazioni. Adesso è il momento caldo della stagione. Dalla parte degli interisti è fondamentale il recupero di Correa. Nel momento top della stagione è stato importante. Nella formazione titolare non lo vedo, ma a partita in corso può diventare un fattore. C’è da ritrovare questi giocatori importanti. L’Inter credo abbia pagato un po’ di stanchezza fisica e mentale. Io ricordo quando avevamo vinto il campionato che l’anno dopo eravamo sì più consapevoli ma ci eravamo seduti. Brozovic è un giocatore importante ed ecco perché Pioli mette Krunic sulla trequarti, per agire di ripartenza. Milan e Inter sono davanti. L’equilibrio tra i titolari e chi gioca meno è alto. Il Milan secondo me sta facendo cose oltre alle sue potenzialità, non me ne voglia Pioli. Il Napoli per lo scudetto? Sì assolutamente. Certo, qualche infortunio ha pesato ma il calcio fa cambiare le cose in un attimo. Il gol all’ultimo secondo contro la Lazio permette al Napoli di lottare contro Milan e Inter fino alla fine».