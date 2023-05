Manchester City-Inter, prima volta! Ma i precedenti Italia-Inghilterra parlano chiaro

Manchester City-Inter sarà la finale della Champions League 2022/23, in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno. I due club si affronteranno per la prima volta nella loro storia. Tuttavia i precedenti tra squadre italiane e inglesi in Europa parla chiaro.

PRIMA VOLTA ASSOLUTA – Lo dicevamo ieri, e l’inedito è ora realtà. La finale di Champions League sarà Manchester City-Inter, una prima volta assoluta. Mai nella storia i due club si sono affrontati, in nessuna competizione europea. L’unico precedente “diretto” che si può trovare è quello tra l’Inter e Pep Guardiola, allenatore dei Citizen. Ed è un ricordo estremamente dolce nella mente degli interisti, perché risale alla semifinale della Champions League 2009/10. Quando l’Inter superò il Barcellona di Pep in semifinale, andando poi a vincere il trofeo a Madrid contro il Bayern Monaco. Abbiamo quindi analizzato lo score tra le squadre italiane e quelle inglesi in Europa, per provare a individuare un trend.

COMPLETAMENTE CONTRO – Nella sua storia, l’Inter ha affrontato una squadra inglese per 20 volte, per un totale di 40 gare. In principio fu il Birmingham City, nella Coppa Fiere 1956/57, mentre l’ultima risale alla scorsa edizione contro il Liverpool (con eliminazione nerazzurra, nonostante la vittoria ad Anfiled con grandissimo gol di Lautaro Martinez). E il ruolino complessivo non sorride affatto all’Inter. Togliendo i pareggi (6 in totale), le vittorie totali per i nerazzurri sono 16, mentre le sconfitte ammontano a 18.

SCONTRI DIRETTI – C’è tuttavia un dato curioso: in uno scontro a eliminazione diretta, quando l’Inter ha avuto la meglio ha poi vinto la competizione. È successo nelle prime due Coppe dei Campioni della storia nerazzurra, con eliminazione prima dell’Everton (nel 1963/64) e poi del Liverpool (l’anno successivo). E si è poi ripetuto nelle prime due Coppe UEFA vinte dall’Inter: meglio dell’Aston Villa nel 1990/91 (0-2 lì, 3-0 a San Siro), e del Norwich City nel 1993/94 (doppio 1-0 nerazzurro). E infine, sempre nella Champions League 2009/10, quando l’Inter superò il Chelsea agli ottavi, vincendo 2-1 a San Siro e 1-0 a Stamford Bridge. In totale, però, su 15 scontri diretti contro un’inglese (ma nessuna finale), l’Inter ha superato il turno solo 6 volte, a fronte di 9 eliminazione.

APPENA SUFFICIENTE – La storia europea del Manchester City è decisamente più contenuta rispetto a quella nerazzurra. Ma il borsino contro le italiane già sorride ai Citizen. Che, in 18 gare totali, hanno registrato 6 vittorie, 5 sconfitte e 7 pareggi. Di questi 9 incroci, tre erano a eliminazione diretta. E in due occasioni il City ha passato il turno, perdendo solo una volta. Ironia della sorte, nella prima assoluta: la finale di Coppa Italo-Inglese del 1970, in cui i mancuniani vennero battuti dal Bologna. In estrema sintesi, i precedenti Italia-Inghilterra sono tutti a favore della squadra di Guardiola. Ma gli ultimi mesi insegnano a non dichiarare l’Inter morta troppo presto.