Manchester City-Inter, una mentalità e una completezza da garantire!

Il prossimo incontro di Champions League tra Manchester City e Inter, previsto per stasera 18 settembre alle ore 20:45, potrà dirci molto in merito alle ambizioni e alle qualità del club nerazzurro.

LA GARA – L’Inter sfiderà il Manchester City nella prima sfida della sua Champions League 2024-2025. Il club nerazzurro arriva all’incontro con i Citizens dopo il pareggio di Monza, in un match nel quale non è riuscito a esprimersi al meglio a causa di motivazioni sia di carattere atletico che tecnico. Per l’incontro con gli inglesi, il tecnico Simone Inzaghi ragiona su una possibile modifica nell’11 titolare rispetto alla formazione tipo. Oltre alla defezione di Federico Dimarco, alle prese con un affaticamento muscolare, vi potrebbero essere anche le assenze di uno o più tra Benjamin Pavard, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

Sommer ricorda il valore complessivo del Manchester City: l’Inter dovrà essere impeccabile!

LE CONSIDERAZIONI – Così Yann Sommer, in un’intervista rilasciata a Prime Video, in merito all’ampiezza dei pericoli provenienti dal Manchester City: «Non mi preparo mai su un solo giocatore, nonostante Haaland sia un punto fondamentale della squadra. Per me è importante avere un mental coach al di fuori del calcio con cui poter parlare, per preparare le partite, interi tornei e pensare alle mie prestazioni. Prima delle partite ci confrontiamo, proviamo a preparare quella che dovrà essere la mia prestazione concentrandoci sui punti chiave di ogni partita. È importante per me avere qualcuno con cui preparare la sfida».