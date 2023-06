Manchester City-Inter, dubbio Dzeko-Lukaku: un assist dai numeri?

In vista di Manchester City-Inter, finale della Champions League 2022/23, non è ancora deciso chi partirà titolare in attacco tra Romelu Lukaku e Edin Dzeko. Tuttavia, i numeri potrebbero dare un’indicazione esaustiva.

ATTACCO IN DUBBIO – La finale di Champions League tra Manchester City e Inter è sempre più vicina (si giocherà sabato alle 21, allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul). E Simone Inzaghi non ha ancora deciso chi schierare dal 1′ in attacco, accanto a Lautaro Martinez, unico certo del posto da titolare. Il dubbio riguarda ovviamente Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Il primo titolare di Coppa (10 partenze dal primo minuto su 12 presenze totali), il secondo l’arma definitiva da schierare a gara in corso. Il belga è tuttavia autore di 7 gol e 4 assist nelle ultime sette presenze da titolare in campionato. Il recente periodo di forma porterebbe quindi a premiare Lukaku. Tuttavia, una corretta interpretazione dei numeri può dare un esito diverso.

Manchester City-Inter, una maglia per due

IMPATTO DIVERSO – Dzeko e Lukaku sono entrambi a quota 14 gol in questa stagione con l’Inter. Di cui 4 in Champions League per il numero 9, e 3 per il numero 90. Il fatto singolare è che tutti i gol del belga sono arrivati da subentrato. Sia il primo, nel 4-0 al Viktoria Plzen ai gironi, sia gli altri due, l’1-0 sul Porto all’andata degli ottavi e lo 0-2 in casa del Benfica nel turno successivo. Pertanto, ricapitolando: per Lukaku 10 gol in 20 presenze da titolare, e 4 in 16 ingressi dalla panchina. Mentre Dzeko ha un bottino di 33 presenze dal 1′ con 13 reti, e appena un gol in 18 ingressi a gara in corso (nell’unica sconfitta stagionale contro il Milan). Quindi, nonostante la forma sfolgorante di Big Rom, i freddi numeri sembrano candidare Dzeko a una maglia dal 1′ in Manchester City-Inter. Tenendo il numero 90 scalpitante in panchina, pronto a colpire nel finale di gara.