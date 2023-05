Manchester City-Inter: bollettino medico in aggiornamento per Inzaghi

L’attesa per Manchester City-Inter è già iniziata a tal punto da fare ipotesi di formazioni senza ancora conoscere i convocati. Anzi, senza nemmeno poter conoscere il numero di calciatori disponibili e utilizzabili. Inzaghi deve fare i conti con numerosi infortuni con la reale speranza che il bollettino medico migliori di giorno in giorno prima della Finale di Champions League

TESTA A ISTANBUL – Archiviata la Serie A, blindando il quarto posto grazie alla bella vittoria – nell’ultima stagionale a San Siro – in Inter-Atalanta (vedi analisi tattica), è tempo di pensare all’Europa. L’Europa che conta. La trasferta in casa del Torino è solo uno spartiacque tra la già ottenuta qualificazione in Champions League (vedi focus) e la possibilità di vincerla contro ogni pronostico a Istanbul. È già tempo di lavorare su Manchester City-Inter senza paura di sbagliare. Per l’occasione l’Inter di Simone Inzaghi proverà a vestire il suo abito migliore. Magari non dal 1′ ma nel corso dell’intera durata della Finale di Champions League sì. Per far sì che ciò avvenga è necessario fare i conti con l’infermeria di Appiano Gentile. Il bollettino medico è in continuo aggiornamento. E i tre giorni di riposo, con ripresa degli allenamenti di gruppo prevista per mercoledì, aiuteranno. Si tratta di una “prima volta” negli ultimi due mesi nerazzurri no-stop.

Manchester City-Inter: gli infortunati di Inzaghi

SITUAZIONE INFORTUNATI – Al momento l’unica certezza in casa Inter è che non ci sarà l’addio con l’ultima partita dell’ormai desaparecido… Dalbert (vedi focus). Oltre a essere infortunato, l’esterno sinistro brasiliano non figura nella lista UEFA consegnata dall’Inter per la competizione. Un’ovvietà. Inzaghi, invece, spera di riavere a disposizione tutti gli altri. A partire dall’ultimo infortunato, Danilo D’Ambrosio, che sembra non preoccupare ma probabilmente prima verrà testato contro la sua ex squadra a una settimana da Manchester City-Inter. Verso un posto in panchina anche “il grande ex” Milan Skriniar (vedi focus), che nei prossimi dieci giorni farà di tutto per essere nelle condizioni di essere non solo convocato ma anche utilizzato da Inzaghi. Diverso il discorso relativo a Henrikh Mkhitaryan, che punta al recupero completo per provare a essere addirittura titolare, ma con poche chance per via della concorrenza in mezzo al campo.

Infortunio Correa: addio Finale di Champions League?

PANCHINA CORTA – Infine, occhi puntati su Joaquin Correa, elemento (giustamente) tanto discusso quanto (potenzialmente) prezioso. Al momento è il calciatore più in dubbio tra quelli infortunati. L’ennesimo acciacco, a Fiorentina-Inter ormai terminata e Coppa Italia vinta, non ha ancora delle precise stime di recupero. Correa potrà provare a forzare per esserci in Manchester City-Inter ma quasi sicuramente solo per presenza. Difficile, oggi, ipotizzare un provino in Torino-Inter, ma Inzaghi non si arrenderà certo a una settimana dalla Finale di Champions League. Se minimamente arruolabile, Correa verrà convocato e portato in panchina a tutti i costi. Con l’Argentina Under-20 probabilmente ancora impegnata nei Mondiali casalinghi di categoria, Inzaghi non potrà nemmeno fingere di allungare la panchina con il classe 2005 Valentin Carboni come quarto e ultimo cambio offensivo. Solo una questione numerica, sia chiaro. Avere a disposizione un cambio come Correa anziché non averne proprio, però, può essere più di una mossa della disperazione sui 90-120′ più recupero di partita previsti a Istanbul. Facendo due calcoli, l’Inter non dispone poi di tutta questa grande scelta dalla panchina: in Manchester City-Inter serviranno tutti gli effettivi in rosa. Solo così Inzaghi potrà preparare strategicamente la Finale di Champions League su almeno sedici titolari, anche se solo undici in campo dal 1′.