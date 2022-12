Males, l’oro svizzero dell’Inter sorprende e conquista il Basilea. Il futuro?

Darian Males è il giocatore di proprietà dell’Inter in prestito al Basilea. Il talento classe 2001 sta sorprendendo in Svizzera a suon di gol, assist e ottime prestazioni. Ci saranno possibilità per il giovane con la maglia nerazzurra?

SOTTOVALUTATO – Uno dei talenti più importanti delle ultime stagioni dell’Inter è stato Darian Males. Il giovane classe 2001 non ha mai avuto le luci dei riflettori su di se, ma i numeri al Basilea impressionano. In Svizzera il trequartista sta sorprendendo, trovando la fiducia e lo spazio giusto per crescere. Per lui in questa stagione sono arrivati 8 gol e 7 assist tra Super League, Conference League e Coppa Svizzera. Males ha un contratto con l’Inter valido fino al 2025 e sono 2 anni che il giocatore si trova in prestito. Le possibilità che il suo rendimento possa portare ad una cessione per trarre profitto sono alte, ma si ha la sicurezza che questa sia la scelta giusta?

Inter, lo spazio per i giovani?

GIOVANI – I giovani non trovano spesso spazio nell’Inter, soprattutto negli ultimi anni di difficoltà economiche. Allenatori come Antonio Conte e Simone Inzaghi hanno valorizzato poco gli elementi provenienti dalla Primavera della società nerazzurra, da Fabbian che ora sorprende alla Reggina (vedi articolo), fino a Salcedo ed Esposito, veri punti di domanda in casa Inter. Darian Males sembra essere un talento diverso, un calciatore già pronto per giocare ad alti livelli. Le sue caratteristiche si potrebbero conciliare perfettamente con il 3-5-2 del tecnico piacentino, ma arriverà veramente questa possibilità? L’auspicio è che prima o poi ci sia questa apertura nei suoi confronti: intanto Males domina il campionato svizzero.