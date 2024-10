Maldini trequartista atipico: quanto pesa il DNA di famiglia

Il nome di Daniel Maldini è comparso tra le voci di mercato legate all’Inter. Ma che giocatore è l’ex Milan? Le statistiche mostrano che il DNA di famiglia emerge malgrado il ruolo.

OBIETTIVO DI MERCATO – Daniel Maldini è entrato nei radar dell’Inter. Una notizia che fa strano leggere, visto il cognome del giocatore del Monza. Eppure Ausilio è andato di persona a visionarne la crescita. Ma che tipo di giocatore è il figlio dell’ex bandiera del Milan? Nella squadra di Nesta opera come uno dei due trequartisti dietro la punta. E lui stesso dice di sentirsi un trequartista. Vediamo le sue statistiche che tipo di giocatore ci restituiscono.

PROBLEMA DI CREAZIONE – Il 2001 ha un ruolo da titolare nel Monza. E in 582 minuti tra campionato e Coppa Italia ha prodotto un gol e un assist. Ma che tipo di giocatore è? Vediamo le sue statistiche generali prese da Fbref:

Dalla panoramica emerge un dato curioso: Maldini primeggia nelle statistiche difensive. Il DNA di famiglia insomma sembra farsi sentire anche per un giocatore offensivo. Per contro, per essere un trequartista colpisce la sua scarsa presenza nel gioco. Vediamo i dati specifici sui passaggi:

Ne fa pochi, ne cerca pochi e anche nella precisione lascia generalmente a desiderare. Non stupisce quindi quest’altra grafica, sulle statistiche di creazione:

Di nuovo, Maldini produce poco a livello di gioco e di assist. Infatti come passaggi chiave è uno dei peggiori del Monza. Un trequartista con una scarsissima propensione a creare insomma. Ma quindi è tutto da buttare? La risposta è no.

TIRI E DIFES – Maldini si distingue per due doti: il dribbling e la propensione a cercare la conclusione. Nel Monza è primo per dribbling, falli subiti e tiri a partita. Doti più da seconda punta, che potrebbero aver attirato l’attenzione dell’Inter. Ma oltre a questo, come dicevamo, c’è il DNA. Il figlio d’arte infatti primeggia praticamente in tutte le statistiche legate a skills difensive:

Oltre a queste, cercate nelle grafiche precedenti le voci “take-ons”. L’ex Milan insomma sa far valere la sua fisicità, e ha evidentemente delle doti innate su recuperi, contrasti e intercetti che lo rendono una punta abbastanza atipica. Un trequartista più bravo a difendere che a creare.