Maldini e un ruolo chiaro: suo profilo compatibile con l’Inter?

Daniel Maldini è un nome che si sta ben disimpegnando in questo inizio di stagione con la maglia del Monza, tanto che il ds dell’Inter Piero Ausilio lo ha osservato da vicino nella sfida tra i brianzoli e la Roma.

LA SITUAZIONE – Daniel Maldini potrebbe rappresentare il colpo a sorpresa dell’Inter per la prossima finestra estiva di calciomercato. Il calciatore italiano sta disputando un ottimo inizio di stagione al Monza, emergendo sia per la sua efficacia nella costruzione del gioco offensivo dei brianzoli che nelle doti di leadership da lui progressivamente assunte con i brianzoli. Per tali motivi, il ds dell’Inter Piero Ausilio ha deciso di osservarlo dal vivo in occasione dell’ultima gara di Serie A contro la Roma, analizzandone da vicino i progressi stagionali. Arrivare all’acquisto del figlio d’arte è però un discorso diverso, al momento non approfondito in misura concreta.

Maldini all’Inter? Il calciatore ha un’idea chiara sul suo ruolo

IL RUOLO – Maldini ha affermato di preferire la posizione di trequartista, vista come quella ideale per poter esprimere al meglio le sue qualità. Certamente l’italiano sa giocare anche come ala, ma questa non è la sua posizione preferita. Ciò è chiaro anche all’Inter, che nel caso in cui dovesse decidere di fare sul serio per Daniel dovrebbe gestire la questione della sua integrazione nel sistema di Simone Inzaghi. L’idea di renderlo la mezzala chiamata a sostituire Henrikh Mkhitaryan rappresenta, al momento, l’unica modalità con cui immaginarlo in maglia nerazzurra.