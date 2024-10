Maldini e l’inserimento nel sistema Inter: il ragionamento

Daniel Maldini è stato uno dei calciatori seguiti dal direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio in occasione della sfida tra Monza e Roma terminata per 1-1.

LA SITUAZIONE – Daniel Maldini è un giocatore che piace all’Inter per le sue caratteristiche tecniche, la mentalità che ha finora dimostrato in campo e il fatto che abbia un valore troppo elevato. Il calciatore italiano, che si è preso sulle spalle il Monza in questo inizio di stagione dopo gli addii di Valentin Carboni e Andrea Colpani, prenderà parte per la prima volta agli impegni della Nazionale di Luciano Spalletti in Nations League. Il carico emotivo che si inserisce nel discorso è molto forte, stante il ricordo ancora vivo delle gesta del padre Paolo e del nonno Cesare in maglia azzurra.

Maldini e la posizione nell’Inter di Inzaghi: la riflessione

SULLA TREQUARTI – Maldini ha affermato di preferire la posizione di trequartista rispetto alle altre zone del campo di sua competenza, consentendo così di ragionare sul suo possibile inserimento nello scacchiere di Simone Inzaghi. Nello specifico, il calciatore del Monza potrebbe assumere la posizione in campo di Henrikh Mkhitaryan, adattandosi gradualmente al contesto di un centrocampo nel quale ogni pedina è in grado di combinare doti offensive e difensive. Come nel caso dell’armeno, il tecnico piacentino si occuperebbe di lavorare sul suo profilo in maniera tale da fargli acquisire la versatilità necessaria per compiere lo step definitivo nella propria carriera.