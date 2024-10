Maldini e una dote importante: presupposto per performare all’Inter

Daniel Maldini potrebbe essere un obiettivo dell’Inter in vista della prossima stagione. Il calciatore italiano, attualmente in forza al Monza, è dotato di una qualità importante che lo rende adatto a un club come l’Inter.

TESTA DA TOP – Daniel Maldini, possibile obiettivo dell’Inter per il 2025, si è reso protagonista di una stagione di alto livello al Monza sia dal punto di vista dei numeri che delle prestazioni complessive manifestate in campo. Il calciatore italiano ha dimostrato una costanza di rendimento, nell’arco di un singolo incontro, non pareggiata da alcun altro compagno di squadra al Monza. Maldini ha spesso tolto le castagne dal fuoco ai brianzoli, indicando la strada da seguire per raggiungere gli obiettivi prefissati dal club lombardo. E lo ha fatto attraverso la condotta di chi mostra di non mollare nemmeno quando il risultato sembra scritto. Una predisposizione mentale, la sua, che rappresenta il presupposto essenziale per reggere i ritmi di una big.

Maldini e un’analisi ai raggi X: Inter, ha il pedigree per provarci!

IL FUTURO – Le qualità di cui è dotato il figlio d’arte sono così ampie da non essere neppure comprese nella loro totalità dallo stesso Maldini. Delle sue potenzialità è convinto il ct dell’Italia Luciano Spalletti, così espressosi sul punto: «Io a disposizione ho solo i colpi di Daniel e lui ha tante qualità, è un po’ il giocatore che ci manca. Ha la giocata bella incantevole e poi regge botta nei contrasti, sa metterti il naso davanti e poi diventa difficile riprenderlo. Sa giocare benissimo con le spalle alla difesa avversaria».

DINAMISMO – Maldini potrebbe quindi rappresentare un innesto dinamico e polifunzionale, per il team di Simone Inzaghi. La posizione da lui prediletta è quella di trequartista, ruolo non esattamente riscontrabile nel sistema del tecnico piacentino. Ad ogni modo, l’ex Lazio potrebbe inserirlo gradualmente nella posizione ora occupata da Henrikh Mkhitaryan, abituandolo in maniera progressiva allo svolgimento di compiti difensivi e in marcatura che possano aggiungersi a quelli che già oggi esercita ottimamente in fase offensiva.

DUPLICE VESTE – Date le qualità di cui è già dotato nella protezione del pallone e in ripartenza, Maldini potrebbe fare un ulteriore salto di qualità rivestendo un ruolo da protagonista anche nella fase antecedente a questa, ossia quella del recupero del pallone. Così da acquisire una versatilità che potrebbe fare rima con uno status da top in un club importante come l’Inter.