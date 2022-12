Mac Allister sotto osservazione, chi è il gioiello di De Zerbi e Scaloni?

Uno degli ultimi nomi sul taccuino della dirigenza dell’Inter è quello di Alexis Mac Allister. Queste sono le caratteristiche principali dell’autentico gioiello di centrocampo del Brighton di De Zerbi e dell’Argentina di Scaloni.

MOMENTI – Alexis Mac Allister diventa l’ennesimo nome nel taccuino della dirigenza dell’Inter (vedi articolo). Il calciatore di 23 anni è un vero e proprio gioiello nel Brighton di Roberto De Zerbi e anche nell’Argentina di Lionel Scaloni, che ha trovato in lui la sorpresa di questi Mondiali. Il gol segnato contro la Polonia nell’ultima partita del girone ha spostato i riflettori completamente sul centrocampista, che ora si gode la titolarità in nazionale e l’interesse di molti grandi club europei. L’anno passato Graham Potter ha valorizzato al massimo il calciatore e oggi è uno dei migliori nel suo ruolo. Mac Allister è un 10 anomalo per il pensiero comune: si inserisce in fase offensiva, ma è riconosciuto soprattutto per il numero dei palloni recuperati.

Mac Allister, la mezzala perfetta

MEZZALA – Il raggio d’azione di Alexis Mac Allister è molto ampio. Le capacità tecniche e balistiche gli permettono di essere molto efficace nella metà del campo avversaria e i risultati ne sono una prova: 5 gol in 14 partite in Premier League. Le sue qualità vanno oltre questi numeri, in quanto anche lo spirito di sacrificio e i palloni che recupera sono un grande aiuto per i suoi compagni. Nell’Inter di Simone Inzaghi Mac Allister troverebbe sicuramente spazio, le sue caratteristiche possono essere estremamente utili alla squadra nerazzurra. L’argentino è un centrocampista che si adatta perfettamente al ruolo di mezzala del 3-5-2 del tecnico piacentino, che gioverebbe della sua presenza. Il suo approdo a Milano è difficile, ma le possibili partenze della prossima estate (Gagliardini) sono un campanello importante.