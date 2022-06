Lukaku vuole tornare all’Inter, con anche il Mondiale sullo sfondo

Lukaku vuole l’Inter, ma pensa anche al Belgio. La voglia dell’attaccante di tornare in nerazzurro nasconde un secondo obiettivo: arrivare in forma ai Mondiali.

OBIETTIVO NASCOSTO – Lukaku vuole l’Inter. La voce è ormai chiara, per la verità da qualche mese. L’attaccante al Chelsea non si è ambientato, per usare un eufemismo. E vuole tornare in un ambiente e in un campionato in cui si è trovato a meraviglia. Per ritrovarsi, rigenerarsi ancora una volta e tornare a giocare ai suoi massimi livelli. Ritornare uno dei migliori attaccanti al mondo. Con un altro obiettivo sullo sfondo: il Mondiale.

ELEMENTO CHIAVE – Lukaku infatti è anche un elemento di riferimento della nazionale belga. Anzi, anche qualcosa di più. Con 101 presenze è al sesto posto all time, e soprattutto con 68 gol è il miglior marcatore di sempre. Con più del doppio dei gol del secondo. Per il Belgio lui è sempre presente. Di solito anche sempre titolare. Un riferimento fondamentale, per gioco e gol. E l’attaccante sa benissimo che a novembre ci sono i Mondiali.

RITROVARSI PER DUE SQUADRE – Questi Mondiali hanno un significato particolare per il Belgio. Per la generazione d’oro, quella dei vari Lukaku, de Bruyne, Witsel, Hazard sono gli ultimi o quasi. Quelli da vivere al massimo. Dopo per questioni anagrafiche inizierà un calo. Servirà un ricambio. Insomma, bisogna dare il massimo. L’attaccante sa benissimo che rimanendo al Chelsea arriverebbe a questo appuntamento in condizioni non ottimali. Nella migliore delle ipotesi. Tornare all’Inter invece gli permetterebbe di ritrovare minuti di gioco, forma, fiducia. Presentandosi così al meglio. Dietro la sua voglia di rivestire il nerazzurro c’è anche un secondo obiettivo. Molto forte.