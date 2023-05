Lukaku, ultima vittoria Inter a Napoli nel suo segno. Pronto al bis

Negli ultimi anni quella di Napoli non è stata una trasferta particolarmente felice per l’Inter. Specialmente in campionato. Con l’ultima vittoria al Maradona (allora San Paolo) datata 6 gennaio 2020. Un 1-3 nel segno di Romelu Lukaku, che domani è pronto al bis.

VITTORIA CON DOPPIETTA – Il 6 gennaio 2020 l’Inter espugnava l’allora stadio San Paolo (oggi Maradona) con un netto 1-3 ai danni del Napoli. Con Antonio Conte in panchina e la doppietta di un devastante Romelu Lukaku in campo, accompagnato anche dalla rete di Lautaro Martinez. Con, nel mezzo, la rete di Milik che aveva provato ad accorciare le distanze dopo la doppietta del belga. Una vittoria che è giusto ricordare, dal momento che per i nerazzurri la trasferta nel capoluogo campano non è mai stata particolarmente fortunata, specialmente negli ultimi anni. In ogni caso, dopo poco più di tre anni, l’Inter (di nuovo con Lukaku) torna a Napoli per provare a conquistare una vittoria che permetterebbe alla squadra di mettere più di un piede nella prossima UEFA Champions League.

Lukaku titolare in Napoli-Inter: chiaro indizio dal derby

PRONTO A PARTIRE – Romelu Lukaku è pronto a scendere in campo dal primo minuto, con le rotazioni che hanno visto Dzeko partire titolare nella gara dello contro il Milan. Il belga è in un grande stato di forma come dimostra anche la doppietta rifilata al Sassuolo lo scorso sabato e l’assist per il gol di Lautaro Martinez che ha permesso all’Inter di vincere anche il derby di ritorno (1-0). Da capire se al suo fianco ci sarà proprio il numero 10 o se Simone Inzaghi proseguirà con il “gioco delle coppie” visto negli ultimi due mesi e quindi sarà Correa ad accompagnarlo sul terreno di gioco dal primo minuto. In ogni caso servirà di nuovo il Romelu Lukaku di quel 6 gennaio 2020 per cercare di scardinare la difesa del Napoli campione d’Italia e proseguire nel filotto di vittorie. Prima di concentrarsi sulla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.