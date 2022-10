Lukaku, vicino al rientro: le ambizioni dell’Inter passano (anche) dal belga

Romelu Lukaku è vicino al rientro con l’Inter. Dai piedi e dai gol del belga passano, inevitabilmente, le ambizioni dell’Inter per questa stagione

AMBIZIONI – Il calvario di Romelu Lukaku sembra essere giunto al termine. Il belga, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere arruolabile per la trasferta contro la Fiorentina. Dopo quasi 50 giorni, quindi, Inzaghi potrebbe riavere a disposizione la punta di diamante del mercato estivo, di fatto mai realmente a disposizione in questa stagione. Le ambizioni stagionali dell’Inter, dopo un inizio stentato specialmente in Serie A, passano inevitabilmente dai gol e dalla presenza di “Big Rom”. A maggior ragione adesso che la squadra di Inzaghi sembra aver trovato un “nuovo” modo di giocare e di approcciare la gara

GIOCO – L’Inter di Inzaghi non è, e non sarà mai probabilmente, l’Inter di Conte. I due tecnici hanno due modi differenti di pensare il calcio ma nelle ultime uscite, il tecnico ex Lazio ha strappato qualche pagina dal manuale di Antonio, inserendo nell’Inter concetti cari all’allenatore oggi in forza al Tottenham. L’Inter vista nelle ultime uscite è più bassa e compatta dietro e fa della ripartenza un’arma da sfruttare, proprio come accadeva nel biennio marcato Conte. Con il rientro di Lukaku è lecito supporre che l’utilizzo della ripartenza veloce diventi via via sempre più preponderante: il belga si esalta se può attaccare gli spazi e correre in campo aperto. Il suo rientro si avvicina e potrebbe trovare minuti già contro la Fiorentina: l‘Inter attende il suo bomber.