Lukaku all’ultimo tagliando prima di Lecce. Inter-Villarreal, data non banale

Lukaku si appresta a disputare l’ultimo test prima di Lecce-Inter, prima gara ufficiale in campionato per i nerazzurri. Ci si aspettano conferme dal caterpillar belga

ULTIMO TAGLIANDO − Mancano esattamente 10 giorni all’inizio del campionato. Il 13 agosto l’Inter esordirà ufficialmente al Via del Mare contro il Lecce neo promosso. Ma prima di arrivare a quella data, i nerazzurri si sottoporranno ad un ultimo tagliando pre-campionato: il Villarreal. Il sottomarino giallo, semifinalista nell’ultima edizione di Champions League, sarà un avversario decisamente scomodo e complicato. Il primo peraltro rivale non francese di questo precampionato (a parte il Lugano). All’Adriatico di Pescara, Simone Inzaghi farà le ultime prove generali in vista dell’inizio ufficiale della stagione. Ci si aspettano conferme dopo l’ultima positiva (soprattutto nel gioco e nel carattere) uscita contro il Lione. In primis da Romelu Lukaku, colui chiamato a spostare gli equilibri della nuova annata nerazzurra.

CONFERME − La partita contro il Villarreal arriva ad un mese esatto dall’inizio dei lavori ad Appiano Gentile. È stato un mese faticoso in termini di preparazione con lo stesso Big Rom, che per la prima volta nelle ultime stagioni ha potuto svolgere un precampionato consono e senza intoppi (di mercato). Dopo le prime uscite col freno tirato e tinte da parecchia ruggine, Lukaku sta gradualmente ritornando alla sua forma ideale. Già contro il Lione, si sono visti i primi sprazzi da caterpillar trascina-tutto. Crescita che dovrà essere confermata anche contro il Villarreal. La fumata bianca della nuova stagione è ormai alle porte, c’è da dimenticare l”Annus Horribilis’ al Chelsea e riprendere la marcia nerazzurra a suon di gol.