Lukaku, tre amichevoli per ritrovare la forma: Inter-Napoli nel mirino

Romelu Lukaku, dopo la delusione Mondiale, è tornato ad allenarsi con l’Inter ad Appiano Gentile. Le amichevoli in programma per il club nerazzurro serviranno al belga per ritrovare la forma. Nel mirino c’è la sfida col Napoli del 4 gennaio

CONDIZIONE – Romelu Lukaku è tornato a lavorare ad Appiano Gentile. Dopo la delusione Mondiale, il belga si è rituffato nel mondo Inter, desideroso di fare la differenza nella seconda parte di stagione con i nerazzurri, dopo i tanti infortuni che hanno compromesso il primo scorcio di campionato. Condizione fisica e ritmo partita, come mostrato negli spezzioni disputati col Belgio, sono da ritrovare: l’attaccante nerazzurro fa della fisicità uno dei suoi punti di forza, ed è necessario quindi che stia bene. In tal senso, i prossimi impegni dell’Inter in amichevole, possono certamente aiutare.

IN CAMPO? – L’Inter sfiderà, nell’ordine, Real Betis, Reggina e Sassuolo prima della ripartenza ufficiale contro il Napoli. Lukaku potrebbe trovare spazio, magari a gara in corso, già dalla sfida contro gli spagnoli in programma sabato. In caso di risposte positive il minutaggio potrebbe progressivamente aumentare. E chissà che, con delle prestazioni convincenti, il belga non possa convincere Inzaghi a schierarlo titolare nella super-sfida contro il Napoli. Al momento, per ovvie ragioni, tutto fa pensare che al rientro la coppia d’attacco titolare sarà ancora Lautaro Martinez-Dzeko. Il belga, però, scalpita: tre settimane per “riprendersi”, sin da subito, l’Inter.