Lukaku, tra poco si fa sul serio: tutti gli occhi puntati sul belga

Romelu Lukaku è sicuramente il colpo che più ha scaldato i tifosi dell’Inter, ma che ha anche migliorato il livello della Serie A in generale. Il belga è pronto a fare di nuovo sul serio, soprattutto perché gli occhi saranno tutti puntati su di lui.

RITORNO – Nonostante sia passato più di un mese dal suo ritorno all’Inter e i malumori per le trattative sfumate per Paulo Dybala e Gleison Bremer abbiano distolto l’attenzione su di lui, Romelu Lukaku resta l’uomo più atteso per la prossima stagione nerazzurra. Un ritorno che all’inizio sembrava una fantasia, un sogno. Trasformatosi poi in realtà, grazie alla capacità non solo del belga di convincere il Chelsea a partire, ma anche della società nerazzurra nel trovare la giusta quadra per chiudere l’affare in prestito. Senza se e senza ma, ora è (di nuovo) Romelu Lukaku l’uomo di punta dell’Inter e del suo attacco. Senza nulla togliere a Lautaro Martinez, ovviamente.

Lukaku, corsi e ricorsi storici: prima di Serie A in comune

PREPARAZIONE – Dopo la partita di questa sera contro il Villarreal che chiuderà il precampionato nerazzurro, si inizierà a fare sul serio. E questo Romelu Lukaku lo sa. Un caso del destino, forse, che per il suo ritorno in Italia ci sarà proprio il Lecce ad aspettarlo. Quel Lecce a cui, nella stagione 2019-2020 (a San Siro) il belga segnò la sua prima rete con la maglia dell’Inter e, più in generale, nella Serie A. Quale occasione migliore, quindi, per inaugurare un nuovo-primo gol con la maglia nerazzurra, se non quella del prossimo sabato allo stadio Via del Mare? Ora si inizia a fare sul serio. Lukaku si farà sicuramente trovare pronto.