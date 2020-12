Lukaku tra i migliori tre attaccanti di Europa nell’anno solare 2020

Lukaku – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku continua a segnare con medie impressionanti. In Europa solo due meglio del numero 9 dell’Inter.

IRREFRENABILE – Romelu Lukaku ha una media gol devastante, e non lo scopriamo certo oggi. In questa stagione con l’Inter è a 15 gol in 17 presenze. In Serie A è a 11 reti in 12 presenze, in Champions League si è fermato a 4 marcature (due doppiette) in cinque gare. Finora nel campionato italiano è già il terzo con la miglior media negli ultimi venticinque anni di storia nerazzurra. In totale, con l’Inter, ha già siglato 49 reti in 68 partite disputate. E di questo bottino, 35 reti sono arrivate nell’anno solare 2020, in 46 gare disputate. Un numero impressionante, che rende Lukaku il terzo miglior attaccante d’Europa nell’anno solare. Davanti a lui si stagliano solo due mostri sacri. Ci sono infatti Cristiano Ronaldo con 41 reti e Robert Lewandowski a 45. Partner che fanno capire, se mai ce ne fosse bisogno, il livello del numero 9 nerazzurro.