Lukaku torna al gol: con l’Udinese iniezione di fiducia importante

In Inter-Udinese Lukaku è tornato al gol. Un fatto significativo, che può aiutarlo a velocizzare gli ulteriori passi avanti ancora necessari.

RITORNO AL GOL – Inter-Udinese ha visto il ritorno di Lukaku nel tabellino marcatori. Un fatto decisamente importante visto che l’ultimo gol in Serie A era datato 13 agosto. Anche se su rigore, il belga ha ritrovato la rete. Un passo significativo, che può dare una spinta importante per ritrovare il suo vero contributo a tutto tondo.

MOVIMENTI SENZA PALLA – Rispetto alla prova contro la Samp, Inzaghi ha cambiato le richieste al suo attaccante. Se a Genova Lukaku doveva fare da riferimento centrale per cercare sponde, con l’Udinese doveva attaccare la profondità. Muovendosi senza palla per allungare la difesa avversaria. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 27, ed è evidente come il belga sia stato coinvolto relativamente nella costruzione del gioco, per cercarlo maggiormente in area avversaria. Non è un caso quei tocchi nella zona da ala destra. Per cercare spazio tra i centrali avversari si è spesso allargato. E proprio con questo movimento è nata l’azione del rigore. C’è però ancora strada da fare.

CRESCITA NECESSARIA – Lukaku ha segnato, entrando come detto nel tabellino marcatori in Serie A per la prima volta dal 13 agosto. E ha mostrato dei passi avanti nella condizione, allargandosi e puntando l’uomo. Tuttavia questo e l’entusiasmo per il gol devono rappresentare solo un altro passo. Tutto il suo contributo nella partita è stato infatti nel rigore. Un’occasione da gol creata nell’azione che porta al fallo su Dumfries, un tiro sul rigore, un gol sempre sul rigore. Per il resto nessuna conclusione, nessun assist potenziale, nessun pericolo creato. All’Inter serve di più da Lukaku. Ma aver ritrovato la rete è un passo importante. Che può portarne molti altri, più velocemente.