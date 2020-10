Lukaku ai piedi della top-10 Inter in Europa: i prossimi bomber nel mirino

Lukaku Inter

Romelu Lukaku sale a undici gol con l’Inter in competizioni europee, dopo la doppietta al Borussia Monchengladbach. Il belga è così l’undicesimo miglior marcatore nerazzurro in Europa. Ecco chi lo precede.

FULMINE – Romelu Lukaku è a quota undici reti in dodici gare con l’Inter in competizioni europee. Nello specifico, quattro in Champions League e sette in Europa League, nella cavalcata interrotta in finale (ma valsagli il titolo di MVP del torneo). Una media stratosferica, che sfiora la parità perfetta di un gol a partita. Contro il Borussia Monchengladbach, nella gara di mercoledì, ha siglato subito una doppietta, pareggiando già il conto dei gol fatti lo scorso anno in Champions League. Inoltre, con la sfida di due giorni fa Lukaku ha segnato per undici partite consecutive in Europa. Se chi ben comincia è a metà dall’opera, il suo cammino europeo si prospetta più roseo dello scorso anno.

UNDICESIMO – E il numero undici ritorna di nuovo, nell’analizzare lo score europeo di Lukaku con l’Inter. Infatti, il belga è già l’undicesimo miglior marcatore dei nerazzurri in Europa. Nell’immediato mirino, a solo una lunghezza di distanza, alcuni mammasantissima degli ultimi trent’anni di Inter. In primis Aldo Serena, che ha dodici gol in trentadue gare europee con l’Inter: per arrivare a undici, però, ha impiegato otto gare in più rispetto a Big Rom (venti). Sul medesimo gradino poggiano anche i velocissimi piedi di Obafemi Martins: dodici gol in trenta partite tra il 2002 e il 2006 (a undici ci arriva dopo ventitré presenze). Infine, al decimo posto dei migliori marcatori nerazzurri in Europa c’è anche Christian Vieri: sempre dodici reti segnate, ma nel suo caso in trentasei gare. Per arrivare a undici reti continentali, Bobo impiegò tuttavia trenta partite. Il posto per accogliere Lukaku è già pronto.