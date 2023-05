Lukaku to Gosens, all’Inter sta nascendo una nuova intesa?

In casa Inter si sta sviluppando una nuova intesa calcistica. Gosens e Lukaku hanno capito che le loro doti si possono sposare in modo proficuo.

NUOVA CONNESSIONE – Di solito si dice che tre indizi fanno una prova. In casa Inter siamo arrivati a due, ma iniziamo a mettere insieme i puntini. Perché la cosa si fa interessante. Tra Lukaku e Gosens infatti sta sbocciando un’intesa calcistica che può regalare nuove soluzioni a Inzaghi.



SPECIALITÀ DA SFRUTTARE – I due indizi sono due gol. Entrambi di Gosens. Contro Salernitana e Lazio il tedesco ha trovato la via della rete. Con quella che è la sua specialità. Taglio nello spazio e tiro. L’ex Atalanta è un maestro assoluto in letture e inserimenti. Ma all’Inter non è ancora riuscito a sfruttare al meglio le sue doti. Adesso però sembra aver trovato un aiutante d’eccezione.

CREATORE DI SPAZI – Gli ultimi due gol del tedesco infatti hanno lo stesso partner. L’assist è sempre firmato Lukaku. Il belga con la sua capacità di attirare i difensori crea un sacco di spazi. E ha un gusto spiccato, innato per la rifinitura. Quando la sua gravità sposta le difese sta agli altri trovare il modo di colpire. Così Gosens si è rimesso in moto. Con la specialità della casa. Ha iniziato a leggere questi spazi e muoversi in essi. Lukaku ha capito che può cercarlo. E servirlo, che poi a trovare la porta ci pensa lui. Siamo solo a due indizi. Ma l’idea sembra promettente.