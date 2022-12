Lukaku, titolare a 4 mesi dall’ultima volta. Occhi puntati in Reggina-Inter

Romelu Lukaku ritrova una maglia da titolare con l’Inter a quattro mesi dall’ultima volta. Il belga, nell’amichevole contro la Reggina, sarà l’osservato speciale

RIENTRO – Romelu Lukaku scenderà in campo dal 1′ in Reggina-Inter. L’attaccante belga ritrova una maglia da titolare, seppur in amichevole, a distanza di circa 4 mesi dall’ultima volta: era Lazio-Inter del 26 agosto. Da lì in poi un calvario, dovuto ad un infortunio al tendine della coscia, che gli ha permesso di scendere in campo con i nerazzurri solo per due spezzoni con Viktoria Plzen e Sampdoria. Questa sera, contro la squadra calabrese, tutti gli occhi saranno puntati sull’attaccante belga: il numero 90 dell’Inter dovrà dimostrare di aver smaltito la delusione post Mondiale e di essere cresciuto di condizione nei giorni di lavoro svolti ad Appiano Gentile. La data cerchiata in rosso è quella del 4 gennaio: la speranza è che Lukaku possa arrivare al big-match contro il Napoli nella migliore condizione possibile. La possibile rimonta dell’Inter passa dai gol e dalla continuità di “Big Rom”