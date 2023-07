Lukaku ter, Chelsea inamovibile: i possibili scenari in casa Inter

Inter al bivio per Lukaku. Il Chelsea non scende dalla sua valutazione per il centravanti belga. Intanto, sperando di sbloccare la situazione, Marotta valuta nuovi profili per l’attacco nerazzurro per evitare di ritrovarsi senza eventuale piano B

MURO BLUES – Il Chelsea non intende fare sconti all’Inter per Romelu Lukaku. È questa la notizia emersa nelle ultime ore dall’Inghilterra. La terza avventura dell’attaccante belga in maglia Inter sembra sempre più lontana. La società londinese, che ha speso due estati fa circa 110 milioni per Lukaku, adesso pretende una cifra intorno ai 40-45 milioni per farlo partire definitivamente. Nonostante l’attaccante belga non sembri essere nei piani dei Blues, il Chelsea non vorrebbe realizzare un’ampia minusvalenza. Inoltre, sulla valutazione di mercato fatta incide sicuramente un altro fattore. Infatti, secondo il Corriere dello Sport, l’Al-Hilal avrebbe offerto al Chelsea per Lukaku 45 milioni di parte fissa più 5 di bonus. Il club londinese avrebbe già accettato se non fosse per la resistenza dell’attaccante belga, che vuole tornare all’Inter.

CONTROMOSSA INTER – Come già accennato, l’Inter si trova a un bivio di mercato. Come rivelato da Tuttosport, l’Inter vorrebbe chiudere l’acquisto di Lukaku entro mercoledì, giorno di presentazione alla stampa della nuova stagione. Il Chelsea, infatti, sta mettendo pressione alla società nerazzurra attraverso una campagna mediatica che ipotizza la possibile concorrenza della Juventus per il belga. Congetture rimandate subito al mittente proprio dai vertici bianconeri. Adesso la dirigenza dell’Inter ragiona su un possibile prestito oneroso intorno ai 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 25-30 più bonus. Questi ultimi, legati a risultati sportivi, se realizzati porterebbero il Chelsea ad avvicinarsi alla richiesta iniziale.

NOMI DEL PIANO B – Il Corriere dello Sport ha provato a ipotizzare i piani B dell’Inter nel caso l’operazione Lukaku fallisse. Il sogno è Folarin Balogun, attaccante statunitense dell’Arsenal. Il classe 2001 ha stupito nella passata stagione in prestito al Reims con 21 reti in 35 partite. L’ostacolo: la valutazione dei Gunners di 40 milioni di euro. Nella corsa per completare l’attacco dell’Inter sono stati fatti poi altri nomi. Davanti a tutti sembrano esserci Gianluca Scamacca e Mehdi Taremi ma West Ham e Porto, al momento, non sembrano intenzionate ad aprire alla possibilità alle condizioni ipotizzate da Beppe Marotta. Sullo sfondo altri due profili già conosciuti in Italia: Alvaro Morata dell’Atletico Madrid e Mateo Retegui del Tigre (ma ancora in prestito dal Boca Juniors, ndr). Ovviamente, al di là della resistenza Chelsea, Lukaku resta il piano A dell’Inter di Marotta per l’attacco.