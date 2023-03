Lukaku, tanto da dire e due mesi per riprendersi l’Inter – Sky

Romelu Lukaku ha segnato una tripletta contro la Svezia, ritrovando sorriso e gol in campo con la maglia della nazionale. Un servizio di Sky Sport di Silvia Vallini racconta il momento del belga.

MOMENTO – C’è ancora tempo per Lukaku a Milano: «Per mesi avrebbe voluto sentir parlare di altro, di quel che ha dentro e non è riuscito a dimostrare. Dal Chelsea all’Inter, passando per i Mondiali, con una voglia incontenibile di riproporsi ai livelli di due anni fa inciampava nei problemi muscolari per riprendersi dall’infortunio. La volontà forte finalmente si è fatta largo per tre volte nella stessa partita, la prima tripletta in nazionale dal 2017 contro Gibilterra. Questa però è arrivata contro l’acerrimo nemico Ibrahimovic, di sicuro nel momento giusto per cogliere l’ultima occasione. Campionato, semifinali di Coppa Italia con la Juventus, quarti di Champions con il Benfica l’11 aprile: due mesi e mezzo serrati per conquistare l’Inter. I nerazzurri potrebbero rinnovare il prestito di un anno nel caso in cui si confermasse ad alti livelli, sicuramente ad una cifra inferiore. Lukaku ha scommesso su di sé, ha ancora tanto da dire».