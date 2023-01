Lukaku subentra anche in Cremonese-Inter, altro minuscolo segnale

Gli ultimi minuti di Cremonese-Inter hanno visto in campo anche Romelu Lukaku. Il belga non è ancora in forma, ma ha mostrato un minuscolo passo avanti.

ANCORA DALLA PANCHINA – Dopo lo spezzone disperato con l’Empoli, Lukaku anche con la Cremonese è partito dalla panchina. Entrando negli ultimi minuti, quando servivano forze fresche e presenza offensiva. Il belga è riuscito a dare questo apporto? Non proprio. Ma si è visto un minuscolo passo avanti nella condizione.

PICCOLO PASSO AVANTI – Lukaku curiosamente ha avuto lo stesso minutaggio dell’ultima partita. Anche con la Cremonese i minuti di campo sono stati 13. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 7, tutti ben lontani dall’area di rigore. Senza nessun tiro. Tra questi 5 passaggi, tutti realizzati, di cui 4 in avanti. Il belga ha vinto il 50% dei contrasti e dei duelli aerei, subendo anche un fallo. Senza perdere nessun pallone. Una prestazione chiaramente ben lontana dal produttivo. Ma Lukaku ha ricominciato a muoversi. Ha provato combinazioni. Ha messo in campo un minuscolo passo avanti. Nella speranza che allenamento dopo allenamento arrivi la svolta.