Lukaku stacca Ibrahimovic, doppio sorpasso Inter sul Milan

Lukaku – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Con la vittoria di ieri per 3-1 in casa contro la Lazio, l’Inter ha compiuto il tanto atteso sorpasso ai danni del Milan, proprio alla vigilia del derby. Ma non solo. Anche Romelu Lukaku, con le sue due reti, ha staccato Zlatan Ibrahimovic nella classifica marcatori.

DOPPIO SORPASSO – Romelu Lukaku e l’Inter staccano Zlatan Ibrahimovic e il Milan. Un doppio primato quello per i nerazzurri, dopo il 3-1 sulla Lazio firmato proprio da una prestazione da migliore in campo del belga. Con le due reti segnate ieri, il numero nove nerazzurro sale a quota 16 gol in campionato (in 21 presenze con 3 rigori), attestandosi al primo posto in compagnia di Cristiano Ronaldo (16 gol in 18 presenze con 4 rigori). Staccato così lo svedese, che resta fermo a 14 dopo il deludente 2-0 rimediato dai rossoneri in casa dello Spezia.

FRECCIA – Lukaku, con la doppietta di ieri, ha anche raggiunto quota 300 gol in carriera. Una cifra spaventosa, destinata sicuramente ad aumentare visto il periodo di forma e l’età. Il prossimo scontro sarà proprio contro il Milan, sicuramente la vittima preferita dall’attaccante belga, che ha sempre segnato nei quattro precedenti giocati tra Campionato e Coppa Italia. L’obiettivo è proseguire con questa striscia e fare cinque su cinque. Un bello smacco per i rossoneri e per Ibrahimovic, il quale – come visto in Coppa Italia – non prova sentimenti proprio amichevoli per il numero nove nerazzurro.