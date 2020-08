Lukaku sempre piÃ¹ da record: 9 di fila in gol in EL. Nessuno come lui

Lukaku sempre più da record: 9 di fila in gol in EL. Nessuno come lui

Continua la striscia positiva di Romelu Lukaku in Europa League. Come già riportato dopo la sfida contro il Getafe (vedi articolo), il centravanti nerazzurro aveva raggiunto Alan Shearer a otto gare in gol di fila nella competizione. Dopo la rete arrivata contro il Bayer Leverkusen, il giocatore dell’Inter ha stabilito un nuovo record assoluto.

STRISCIA POSITIVA – Non si ferma più Romelu Lukaku. 31sima rete in stagione per il centravanti belga, che contro il Bayer Leverkusen ha timbrato ancora il cartellino, siglando quella che – di fatto – è stata la rete decisiva per la qualificazione. Quello che stupisce più di tutto, però, è che l’attaccante dell’Inter ha stabilito un nuovo record personale e assoluto. Oltre a essere – come già sottolineato – la sua stagione più prolifica in termini realizzativi, il belga è andato ad abbattere un primato che resisteva dal lontano 2005. Solo Alan Shearer, ai tempi attaccante del Newcastle, era stato in grado di segnare in otto gare di fila dell’allora Coppa UEFA. Un traguardo prima eguagliato da Lukaku, con la rete dell’1-0 contro il Getafe, poi migliorato ieri sera con il gol del 2-1.

FONDAMENTALE – Insomma, un risultato quello raggiunto da Lukaku che fa capire la bontà del lavoro di Antonio Conte su di lui, che fin dal suo arrivo in nerazzurro lo ha chiesto come uomo chiave per l’attacco della sua Inter. Una richiesta premiata non solo dalle reti segnate in Serie A (capocannoniere della squadra nerazzurra nella competizione), ma anche dai pesanti e decisivi centri in Europa League. Con la speranza di riuscire a migliorare il record e arrivare a 10 di fila. Shakhtar Donetsk o Basilea permettendo.