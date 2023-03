Lukaku segna in Spezia-Inter e sale a 50. Ma la statistica non consola

Romelu Lukaku firma il gol del momentaneo pareggio in Spezia-Inter (2-1), salendo così a 50 gol in Serie A con la maglia nerazzurra.

CIFRA TONDA – Il gol di Romelu Lukaku in Spezia-Inter è inutile ai fini del risultato finale. Tuttavia incrementa le statistica del belga con la maglia nerazzurra. Quello di ieri non è solo il diciasettesimo rigore segnato su altrettanti calciati. Di cui 14 su 14 solo in campionato. Un dato che trasforma il 90 nerazzurro nel rigorista più preciso nella storia della Serie A. Alla pari con l’ex nerazzurro David Suazo. Ma il peso statistico di quel rigore non si ferma qui. La rete del momentaneo 1-1 porta BigRom a 50 gol in Serie A con l’Inter. Facendo così entrare Lukaku tra i migliori 30 cannonieri della storia nerazzurra. Superando due leggende del passato e un ex compagno.

PASSI AVANTI – Il gol numero 50 in Serie A con l’Inter non rappresenta solo una cifra tonda per Lukaku. Ma vale anche il sorpasso di tre nomi grossi fermi a quota 49. L’ultimo a fermarsi a quella soglia è stato Ivan Perisic, in nerazzurro fino alla scorsa stagione. Prima di lui Julio Ricardo Cruz, indimenticato numero 9 dal 2003 al 2009. E prima ancora Luiz Nazario da Lima Ronaldo, 49 gol in A con l’Inter tra il 1997 e il 2002. Di cui 39 solo nelle prime due stagioni, prima dell’inizio del calvario. Una magrissima consolazione statistica per Lukaku, che altro di positivo non può tirare fuori da Spezia-Inter, nonostante la buona prestazione.