Lukaku scalpita per Verona-Inter e insegue una prima volta

Romelu Lukaku sta inanellando prestazioni molto positive, e scalpita per una maglia da titolare in Verona-Inter di domani (ore 21.00). Il belga insegue una prima volta in terra veneta.

STATO DI GRAZIA – Dopo tanti mesi di attesa, i tifosi dell’Inter si stanno finalmente godendo il vero Romelu Lukaku. Che con il 3-1 alla Lazio di domenica Big Rom chiude il miglior mese della sua seconda vita nerazzurra. In cui raccoglie la bellezza di 4 gol e altrettanti assist. Partendo titolare in 5 partite su 9 totali, tutte in campionato. Proprio in Serie A Lukaku è a sette presenze consecutive dal 1′. E l’obiettivo è infilare l’ottava domani sera, in Verona-Inter (calcio d’inizio alle 21.00). In cui avrà un doppio stimolo per cercare il sesto gol in questa Serie A.

PRIMA VOLTA – Contro il Verona l’Inter insegue altri 3 preziosissimi punti nella rincorsa al quarto posto. Mentre Lukaku cerca il suo primo centro contro i gialloblu. Infatti, in 4 presenze totali contro i veneti, il numero 90 nerazzurro non è mai riuscito a segnare. Pur avendo giocato per intero 3 dei precedenti incroci (e fino al 76′ il quarto). Tra le squadre affrontate in Italia, solo l‘Atalanta è la squadra che ha resistito più a lungo ai colpi del belga: 0 gol per lui in 5 incontri. Rimangono invece dietro Monza (2 partite), SPAL e Salernitana (1 presenza). E quale occasione migliore per sbloccarsi, aprendo alla grande l’incendiario maggio dell’Inter?