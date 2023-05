Lukaku scalpita: in Inter-Sassuolo un feeling da riannodare

Romelu Lukaku partirà titolare in Inter-Sassuolo (stasera alle 20.45). Il centravanti belga ha un ottimo rapporto coi neroverdi. E nella gara odierna punta ad arricchirlo.

MUSCOLI RUGGENTI – Romelu Lukaku è ormai il centravanti ufficiale dell’Inter in Serie A. Motivo per cui lo rivedremo titolare anche stasera, in Inter-Sassuolo, nella quartultima giornata di campionato. Contro i neroverdi il belga punta a dare continuità non solo alle ultime presenze dal 1′ (4 gol e 4 assist in otto partite). Ma anche all’ottimo ingresso contro il Milan mercoledì, nell’andata delle semifinali di Champions League. Contro i rossoneri Lukaku non è riuscito a proseguire l’ottimo trend nei derby (5 gol in altrettante gare, prima di quest’anno, dove però ha disputato appena 40′ nelle stracittadine). Punterà invece a farlo contro il Sassuolo, con cui il feeling è più che positivo. Vediamo i numeri nel dettaglio.

TOTEM BELGA – Lukaku è sceso in campo in quattro sfide tra Inter e Sassuolo. Nel primo anno in nerazzurro (2019/20) gioca entrambe le gare dal 1′, segnando all’andata la sua prima doppietta da interista nel 3-4 al Mapei Stadium. E trovando un gol anche nel folle 3-3 di ritorno, a San Siro. L’anno successivo disputa solo 11′ all’andata (0-3 per l’Inter), sempre a Reggio Emilia. Torna invece dal ‘1 nel ritorno a San Siro, firmando di testa il gol del vantaggio (gara poi vinta 2-1). 4 gol in altrettante gare contro il Sassuolo, che è così la terza vittima italiana preferita per Lukaku. Dietro proprio al Milan, che l’Inter ritroverà contro di nuovo martedì, nel ritorno della semifinale di Champions League. Una settimana in cui Lukaku (che oggi compie 30 anni, tra l’altro) può giocarsi gran parte del suo futuro in nerazzurro.