Lukaku rullo compressore: con lui, l’Inter parte 1-0: i dati confermano

Lukaku – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

I numeri di Romelu Lukaku, dopo Inter-Genoa, confermano una tendenza nell’aria da sempre: con lui, i nerazzurri di Antonio Conte partono sempre in vantaggio. Letteralmente. Ecco perché

ASTEROIDE – Romelu Lukaku è entrato in simbiosi con l’Inter, e con Antonio Conte, dal primo giorno in cui ha messo piede in Italia. Il belga ha scavalcato record su record. La qualità del gioco dei nerazzurri cresce di partita in partita, e di pari passo con il rendimento dell’ex Manchester United. Con il goal segnato al Genoa, dopo neanche un minuto di partita, i numeri di Lukaku confermano quello che tutti pensano da tempo: l’ex Everton è giunto a quota 18 reti e 6 assist in questa serie A, totalizzate in 23 presenze. Tra marcature e passaggi vincenti, dunque, la media di Lukaku supera una singola giocata decisiva a partita. Una tendenza che fa impressione, se raccontata con questi numeri. Ma non è mai abbastanza per descrivere l’impatto fragoroso di Lukaku con l’universo Inter.