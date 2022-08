Lukaku ritrova il San Siro sold out! In Inter-Spezia, gol da doppia valenza

Lukaku si prepara al nuovo debutto a San Siro. Il belga ritroverà dopo più due anni la grande atmosfera del Meazza. Un gol domani avrebbe una doppia valenza

NUOVA EPOCA − Romelu Lukaku è tornato e già si è fatto sentire. Pronti-via e subito gol dopo appena 82” di Inter 2.0. A Lecce, Big Rom ha timbrato immediatamente il suo cartellino disputando una gara di grande sacrificio. Per vedere il vero gigante di Anversa manca ancora qualcosa. Un giocatore della sua stazza, con quelle caratteristiche di dirompenza fisica ha bisogno di più tempo per ritrovare la condizione ottimale. Ma ri-esordire con gol non è stato sicuramente qualcosa di banale. Domani sera ritroverà San Siro. Stadio che lo ha reso grande nei due anni precedenti senza però l’atmosfera del tifo nerazzurro. L’anno e mezzo di stadi chiusi causa Covid-19 ha, infatti, impedito a Lukaku di poter giocare con un Meazza tutto esaurito. Il belga ha assaggiato questa prelibatezza solamente per pochissimi mesi durante la sua prima stagione in nerazzurro. Da domani inizia un’altra epoca.

OBIETTIVO − Lukaku sogna un gol al suo nuovo debutto a San Siro. Il belga ha qualcosa da farsi perdonare dopo il doloroso arrivederci dello scorso anno. Lo Spezia è un’opportunità ghiottissima da non lasciarsi scappare. Big Rom, peraltro, insegue un piccolo record con la maglia dell’Inter: ossia quello di segnare consecutivamente nelle prime due giornate di campionato per “tre stagioni di fila”. È successo al suo primo anno durante la prima gestione di Antonio Conte: in gol contro Lecce e Cagliari. Stesso epilogo nell’annata successiva con le reti contro Fiorentina e Benevento.