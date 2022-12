Lukaku, ritorno con Reggina e Sassuolo: Inzaghi pensa alla ‘nuova’ coppia?

Lukaku non ha preso parte all’amichevole di Siviglia dove l’Inter non è andata oltre l’1-1 con l Real Betis. L’attaccante belga è rimasto ad Appiano Gentile per recuperare al meglio dall’infortunio. Nei prossimi due test, gli ultimi prima della sfida di campionato con il Napoli, il numero 90 ci sarà. Inzaghi proverà subito la coppia con Dzeko?

RITORNO – Romelu Lukaku non è stato convocato per l’amichevole tra Real Betis e Inter disputatasi a Siviglia allo stadio Benito Villamarin. Simone Inzaghi e lo staff hanno preferito lasciare il belga ad Appiano Gentile dove sta lavorando intensamente per ritrovare la miglior forma in vista dell’inizio del campionato. I prossimi due test amichevoli contro Reggina (22 dicembre) e Sassuolo (29 dicembre) ci diranno come sta Lukaku dopo la delusione con il Belgio.

Lukaku, atteso ritorno in campo contro Reggina e Sassuolo: Inzaghi farà le prove con Dzeko?

Inzaghi dunque si prepara a ritrovare Lukaku in campo e già contro la Reggina del fratello Filippo, potrebbe concedergli uno spezzone di partita o magari un tempo se le condizioni lo permetteranno. In allenamento finora il tecnico nerazzurro ha lavorato molto sulla coppia inedita Dzeko-Lukaku. È tempo di prove sul campo? Giovedì ne sapremo di più.